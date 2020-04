Koronawirus. Kto jako pierwszy dostanie szczepionkę?

ktoś tam 24.4.20 9:42

Pytanie zasadnicze: kto toto będzie produkował i czy będzie nad tym jakaś niezależna kontrola? No bo taki p. Gates (i nie tylko on) snuje plany redukcji populacji ludzkiej w skrajnym przypadku do 0,5 mld pozostałych przy życiu ludzi. Poza tym pierwsze egzemplarze - by tak rzec - zapewne będą skuteczne (jeśli przy błyskawicznym tempie mutowania patogenu jakaś szczepionka w ogóle może być skuteczna) by przekonać niedowiarków. Ciekawe co z późniejszymi seriami? Czy za jakiś czas nie okaże się, że pojawiła się nowa pandemia o zwiększonej zachorowalności i umieralności niż to co obecnie obserwujemy... Na którą oczywiście będzie potrzebna kolejna szczepionka i jak mówią globaliści:



to jest nasze, przez nas wykonane i nie jest to nasze ostatnie słowo.