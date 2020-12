Korea. ,,Tak, jestem katolikiem'' to słowa prowadzące do męczeństwa

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczął się wielki Jubileusz 200-lecia urodzin św. Andrzeja Kim’a Tae-gŏn’a, pierwszego księdza katolickiego Korei oraz męczennika. „Życzyłem sobie, aby to wydarzenie stało się czasem ewangelicznego, duchowego i duszpasterskiego nawrócenia koreańskich księży” – powiedział rozgłośni papieskiej bp Lazzaro You Heung-sik.

Św. Andrzej był jednym z 103 męczenników koreańskich beatyfikowanych przez Jana Pawła II w 1984 r. „Dwustulecie narodzin św. Andrzeja Kim’a Tae-gŏn’a jest dobrą okazją do duchowego rozwoju Kościoła w Korei” – podkreślił bp Heung-sik. Ordynariusz diecezji Daejeon dodał, że ten Jubileusz da wszystkim „możliwość wniknięcia w duchowość męczeństwa, która jest życiodajną siłą Kościoła w Korei”.

- „W jednym z listów napisanych w więzieniu przez św. Andrzeja Kim’a możemy przeczytać pewien dialog między świętym a funkcjonariuszem, który go przesłuchiwał. «Jesteś katolikiem?» – zapytał przesłuchujący; Andrzej odpowiedział: «Tak, jestem katolikiem»; i za to potem musiał ponieść śmierć przez ścięcie. Dla naszych męczenników wiara była najwyższą wartością – podkreśla hierarcha. – Konferencja Episkopatu Korei, przygotowując ten rok szczególnej łaski, chciała poruszyć właśnie kwestię symbolu tego funkjonariusza, jako mocne ostrzeżenie dla nas wszystkich, dzisiejszych chrześcijan. W społeczeństwie koreańskim tylko 11% ludności jest katolikami, a ponad połowa deklaruje się jako «bezreligijni». Pytanie, które zadał przesłuchujący św. Andrzejowi, wzywa nas zatem do poważnej refleksji nad naszą tożsamością i mentalnością jako katolików.“

Bp Heung-sik uważa za opatrznościowe celebrowanie Jubileuszu właśnie w czasie pandemii Covid-19. Według niego przykład życia męczenników zachęca do „relatywizowania ulotnych wartości”, a zamiast tego do uczciwego życia przykazaniem miłości. Kościół w Korei staje przed wyzwaniami, które coraz częściej pojawiają się w społeczeństwie. Musi zmierzyć się z indywidualizmem, materializmem i konkurencją. Te nowe „formy życia” podejmuje zwłaszcza młodzież, tracąc poczucie wiary i odchodząc od wartości właściwych koreańskiej kulturze – uważa hierarcha.

Ordynariusz Daejeon przyznaje, że Jubileusz jest nie tylko dobrą okazją do odnowy wiary w całym Kościele półwyspu, ale również do przywrócenia ewangelicznego zapału księży

- „Przygotowując się do Jubileuszu, zawsze modliłem się i życzyłem sobie, aby to wydarzenie stało się czasem ewangelicznego, duchowego i duszpasterskiego nawrócenia koreańskich księży, którzy, moim skromnym zdaniem, muszą na nowo odkryć swoją pasję ewangelizacyjną. Z przykrością odnotowuję negatywny wpływ klerykalizmu, który ciągle ma miejsce w Kościele w Korei. Rozwój naszej wiary dzisiaj zawdzięczamy właśnie wierze i działalności świeckich; w tym sensie nasz Kościół jest wyjątkowy. Niestety, należy zauważyć, że materializm i sekularyzacja nie oszczędziły naszych księży. Jak powiedział Ojciec Święty podczas homilii wygłoszonej podczas konsystorza, «droga Jezusa i świata są nie do pogodzenia». Modlę się, aby dzięki łasce tego jubileuszowego roku i opiece św. Andrzeja Kim’a, kapłani koreańscy znaleźli radość w kroczeniu drogą Chrystusa, w życiu bardziej spójnym, ubogim w światowość i bogatym w wartości ewangeliczne.“



Vaticannews.va/Eryk Gumulak SJ – Watykan