Konwencja ,,#PolskiŁad'' [NA ŻYWO!]

Punktualnie o godzinie 10. rozpoczęła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Poznamy dziś założenia Polskiego Ładu, społeczno-gospodarczego planu na okres po pandemii koronawirusa.

„Wszystko, co jest już dzisiaj w tym programie i co zostanie zaprezentowane jest wspólnym projektem Zjednoczonej Prawicy”

- zapewniał wczoraj wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał z kolei w trakcie kongresu Impact’21:

„Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polską rodzinę, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego tam, gdzie został on nadwątlony przez Covid-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy”.

