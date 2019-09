,,Państwo oparte na wartościach chrześcijańskich będzie wspierało obywateli''. Minister przedstawił ,,Piątkę dla zdrowia''

pisi kłamczuch 28.9.19 12:35

Karetki występują w kampanii, ale do pacjentów nie jeżdżą Karetki zamiast do pacjentów, jeżdżą za wiceministrem zdrowia. Minister chwali się nimi w kampanii. Choć wydano na nie fortunę, to są za ciężkie i nie dopuszczono ich do ruchu. (http://www.tvn24.pl)

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/karetki-nie-jezdza-do-pacjentow-a-wystepuja-w-kampanii,972898.html?fbclid=IwAR21lg3aM3mTiTWfa_IvvK7L4BsodHIR1wDP815DpR7BJc45QPTa02mFxa0