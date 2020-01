Koniec Platformy jest bliski? Wałęsa: Tylko Schetyna może uratować partię. Tusk nie ma powrotu

Alojzy Cedzidło 22.1.20 13:30

Panie Wałęsa , kogo Pan w końcu kocha a kogo nienawidzi.. Kaczyński bee , Ameryka beee . Solidarność be . Do dziś PO i ,,okality " bardzo cacy . Do tej pory bili Panu brawo i w Bolka nie wierzyli .A tu nagle Schetyna , dzięki , któremu i Tusk na dobrej posadzie , i PO istnieje jest be ..jak tu nadążyć za Pana zmianami , no jak ...