Koniec Kidawy jako kandydatki KO już przesądzony?

\\\\305\\\\201ukasz 7.5.20 9:43

Najlepiej prezentuje się Rafał Trzaskowski zatem to on powinien kandydować od początku . Wybrali kobitkę , która skompromitowała całą PO. Najbardziej przykre jest to , że koledzy Tusk ,Schetyna i Bródka odcinają się od swojej koleżanki, Jakie tam panują relacje w całej tej formacji ??? Wstyd i hańba