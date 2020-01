Konfederacja boi się Iranu. Chce wycofać wojska z Iraku

JS 8.1.20 19:20

Pewne państwo, które po trochu zabiera przemocą ziemię Palestyńczykom, przy pomocy armii USA rozwaliło Irak, Syrię a teraz przychodzi kolej na Iran. Gdyby nie to, do dzisiaj były spokój na Bliskim Wschodzie a my nie trzęśli byśmy się teraz ze strachu przed III WŚ, mega kryzysem, nie byłoby Polskich wojsk w tym regionie. Co jest lepsze ? Nie mamy na to wpływu ? MAMY ! Niebo uważnie słucha tego co my tam w modlitwach mówimy.

Pozdr.