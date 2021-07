Komisja ds. pedofilii prezentuje pierwszy raport. Przerażające dane

Pierwszy raport Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 został zamieszczony w BIP urzędu Państwowej Komisji. Zawiera m.in. wyniki badań akt postępowań sądowych i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i innych podmiotów. Jutro odbędzie się prezentacja raportu dla dziennikarzy oraz specjalnego Streszczenia Raportu Państwowej Komisji.

Raport składa się z ośmiu części. W pierwszej przedstawione zostały zadania i usytuowanie Państwowej Komisji na tle innych organów władzy publicznej i podmiotów sprawujących wymiar sprawiedliwości. W kolejnej części opisano zjawisko wykorzystania seksualnego dzieci w aspektach prawnym i psychologiczno-seksuologicznym. Opis stanowi wstęp teoretyczny do – przeprowadzonych przez Państwową Komisję - ogólnopolskich badań nad problemem przestępczości seksualnej w latach 2017-2020 na szkodę dzieci poniżej lat 15. Wyniki badań zostały zaprezentowane w części trzeciej.

W części czwartej znajduje się opis działań podjętych przez Państwową Komisję w związku ze zgłoszonymi sprawami, informacje o uczestnictwie w postępowaniach karnych na prawach oskarżyciela posiłkowego oraz o monitorowanych postępowaniach i wnioskach do Prokuratora Krajowego. Na podstawie analizy przyjętych spraw możliwa była identyfikacja problemów występujących w postępowaniach karnych, co opisano w części piątej raportu. Następnie zaprezentowano specyfikę postępowań wyjaśniających prowadzonych w sprawach, w których doszło do przedawnienia karalności (część szósta).

W części siódmej opisane są inicjatywy ustawodawcze Państwowej Komisji oraz kontakty z podmiotami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi. Finalną część raportu stanowią rekomendacje stworzone na podstawie wniosków płynących z wysłuchań osób pokrzywdzonych, badań własnych i spraw powierzonych Państwowej Komisji.

Raport jest opracowany - zgodnie z ustawą o Państwowej Komisji - w rok po powołaniu członków Państwowej Komisji, na podstawie 8 miesięcy intensywnych prac zespołu urzędu.

