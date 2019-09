Kombinacje Konfederacji ws. pieniędzy na kampanię?! Wyciekły rozmowy polityków. Mowa o 2,5 mln złotych

Bizon 29.9.19 19:35

Co za draństwo, dzieje się dokładnie to samo, co miało miejsce przed wyborami do Europarlamentu. PiS i agitujące za nim media trzęsą portkami ze strachu przed Konfederacją, dlatego w sposób kloaczny atakują to jedyne prawdziwie pro-polskie ugrupowanie. PiS i agitujące za nim media wiedzą, że jest dużo Polaków o poglądach konserwatywnych, patriotycznych i narodowych, którzy są zawiedzeni PiS-em i przekażą swoje poparcie Konfederacji, stąd te agresywne ataki i różnego rodzaju haniebne manipulację. Przypomnijmy, że kilka dni temu Wiadomości TVP zmanipulowały sondaż dla Super Expressu, w którym Konfederacja miała 5 procent poparcia. W grafice Wiadomości pokazano wszystkie ogólnopolskie komitety i z premedytacją pominięto Konfederatów, za co słusznie został złożony pozew w trybie wyborczym. Ostatnio zupełnie przypadkowo spotkałem w pociągu jednego z liderów Konfederacji, rozmawialiśmy bardzo długo, w miłej i merytorycznej atmosferze. Pomyślałem sobie wtedy, że na portalu Fronda o tym samym człowieku mogłem tyle razy czytać jakieś brednie, kalumnie, pomyje, że ruski agent, różne inne fantasmagorie. A facet niebywale inteligentny, kulturalny, racjonalnie oceniający rzeczywistość, z sercem na dłoni. Ludzie atakujący Konfederację są chorzy z nienawiści.