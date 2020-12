Jeszcze kilka miesięcy temu, na początku pandemii koronawirusa, przywódcy UE z dumą mówili o rzekomej „solidarności” państw unijnych. Teraz, kiedy Polska i Węgry nie zgadzają się na bezprawny, omijający unijne traktaty tzw. mechanizm praworządności, mający stać się narzędziem politycznego nacisku, KE przygotowuje zastępczy „koronafundusz” dla 25 państw.

W Komisji Europejskiej trwają prace nad zastępczym „koronafunduszem” na wypadek utrzymania przez Polskę i Węgry weta budżetowego. Ma on zostać albo pomniejszony o kwoty przyznane tym dwóm państwom, albo kwoty te zostaną podzielone pomiędzy pozostałe kraje członkowskie.

Źródła Polskiej Agencji Prasowej w Komisji Europejskiej mówią o opcji „wzmocnionej współpracy”, która miałaby polegać na porozumieniu krajów chcących przystąpić do nowego funduszu w ramach UE. Miałoby być to rozwiązanie do czasu, kiedy uda się znaleźć porozumienie akceptowane przez wszystkie 27 państw członkowskich.

kak/PAP, RMF FM