KE ,,przeanalizuje'' projekt PiS ws. dyscyplinowania sędziów

klaus 16.12.19 14:31

PiS nic w sądownictwie nie zreformuje jest za słaby,beneficjenci 500+ci biedni są zajeci swoimi codziennymi problemami, a ci którzy są syci i bogaci i biorą 500+ nigdy pisu nie popierali i nie poprą,dla nich jest święte to co powiedzą w tvnie, napiszą w gw, nikt nie bedzie dla pisu nadstawiał głowy ,bo to nie jest państwo pisu a platformy i trzeba go bronić, a tvp jest żenująco słaba trochę popsioczą i tyle tylko tyle, a czasopisma GP, i czy inne prawicowe to kto czyta , czyta fakt i to co tam napisane jest święte, smutne jest to aby przebić się z przekazem Prezydent, partia rządząca musi byc cały czas w pielgrzymce po Polsce jest to zenujące.