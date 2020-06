KASTA BASTA! YouTube i kasta cenzurują TVP za nagranie działaczy LGBT z ukrycia

Film „Inwazja”, bo o nim mowa, został nagrany w październiku 2019 przez TVP. Zawiera on nagrania z ukrycia wypowiedzi działaczy środowisk LGBT. Było to możliwe dzięki przeniknięciu reporterki TVP do środowisk stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii.

Co bardzo interesujące, dziennikarce TVP udało się dotrzeć do informacji o tym, że marsze LGBT, znane jako „marsze równości” mają być organizowane przez środowiska LGT co tydzień w różnych miastach na terenie Polski. Co także interesujące jedna z organizatorek namawiała do udziału w tych akcjach za 30 zł dniówki oraz wyżywienie i zwrot kosztów podróży.