Karekin II: Obrońcy Karabachu to współcześni męczennicy [wideo]

Ormianie na całym świecie modlą się o pokój i wolność dla Arcachu, bo tak w języku ormiańskim jest nazywany Górski Karabach, region zamieszkiwany w zdecydowanej większości przez Ormian, który Stalin przyłączył do Azerbejdżanu. W Eczmiadzynie w macierzystej katedrze Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego katolikos Karekin II modlił się również za poległych żołnierzy. Podkreślił, że obrońcy ojczyzny są współczesnymi męczennikami. Ich odwaga i oddanie są dla nas powodem do dumy. Są oni wzorem dla nas i dla przyszłych pokoleń – dodał Karekin II.

Podkreślił on, że Ormianie zawsze starali się żyć w zgodzie ze swymi sąsiadami. Zarazem jednak często musieli walczyć o pokój, wolność i niezawisłość. To właśnie dzieje się dzisiaj. Ormianie ponownie musieli przystąpić do walki, znosząc dla ojczyzny trudności i niepokoje.

Ormiański patriarcha z zadowoleniem przyjął starania o dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Ma on nadzieję, że doprowadzą one do zaprowadzenia pokoju w regionie i zapewnienia międzynarodowego uznania Republiki Arcachu.

Z kolei ormiański arcybiskup Górnego Karabachu zapewnił w wywiadzie dla agencji EFE, że aktualny konflikt nie ma charakteru religijnego. Nie walczymy z meczetami, nie mamy problemów z ludźmi innej wiary i nigdy ich nie mieliśmy – powiedział abp Parguev Martirosian. Potwierdził zarazem, że chrześcijaństwo jest bardzo silnie związane z tożsamością Ormian. „To jak kolor skóry, nie da się tego zmienić”.

Przyznaje on, że zbombardowanie katedry Chrystusa Zbawiciela w Szuszi dotknęło w Ormianach czułej struny, miało wzbudzić w nich nienawiść. Napastnikom nie wadziło, że tuż obok katedry stoi też meczet, który również mógł zostać uszkodzony. „Chcą podeptać symbole naszej wiary. To barbarzyńscy. Nas to nie dziwi. Pokazali to już w latach 90-tych, kiedy napadali na klasztory” – wspomina abp Martirosian. Jego zdaniem najważniejszym celem obecnej inwazji jest złamanie w Ormianach ducha oporu. Obawia się on jednak, że może dojść do kolejnego ludobójstwa. W wojnę mocno zaangażowała się Turcja, która marzy o nowym imperium. Na południowym Kaukazie chce osiągnąć to, czego nie udało się jej zrobić w Syrii. To właśnie dzięki wkładzie tureckiego wojska aktualna ofensywa powoduje tak wiele zniszczeń i ofiar w ludziach. Użyto bowiem bardzo nowoczesnego uzbrojenia, a nad wszystkim czuwa tureckie dowództwo – uważa arcybiskup Górskiego Karabachu.

Wojska Azerbejdżanu zbombardowały w ostatnim czasie Katedrę Najświętszego Zbawiciela w Republice Górskiego Karabachu. Jest to jedna z najważniejszych świątyń Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Została zbudowana w XIX wieku. Związek Radziecki przekształcił ją na szpichlerz, a jej renowacja rozpoczęła się w latach 80.

Paul Ronzheimer, reporter Bilda na swoim profilu na Twitterze napisał:

- Po lewej stornie widoczna jest rodzina z dwójką dzieci, którzy byli w kościele, kiedy doszło do ataku. Matka powiedziała nam: „Nie wiedziałam, co się dzieje, było tak głośno, wszędzie kurz, bałam się i szukałam swoich dzieci”.

Z kolei inny dziennikarz i bloger, Artur Papyan umieścił następujący przejmujący wpis:

- Ten widok rozrywa serce … to jeden z najpiękniejszych kościołów, jakie kiedykolwiek widziałem … to szaleństwo musi się jakoś skończyć

