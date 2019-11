Kardynał Robert Sarah: Źródła LGBT są w antykoncepcji

Można pociągnąć dalej! LGBT wzięło się z niewycinania kobietom łechtaczek. Gdyby nie czuły przyjemności z seksu, to by nie chciały go uprawiać.

Jak dużą trzeba czuć nienawiść do kobiet, by obwiniać je wszystko co kościół uważa za straszliwe zło.

