Kard. Gerhard Müller: To trucizna, która paraliżuje Kościół

Kard. Müller mówił też, że Kościół chcąc dostosować się do dzisiejszego świata, musiałby porzucić to, co uważa za prawdę, aby budować „nową religię jedności świata”. Dodał jednak, że jego zdaniem jedyną słuszną odpowiedzią na sekularyzację jest życie wiarą, a Bóg który jest wieczny, nie może się zmieniać z powodu ludzkich zachcianek. Chrystus – podkreślił kardynał – to nie „reprezentant” nadprzyrodzonej prawdy, to On sam jest Drogą, Prawdą i Życiem.