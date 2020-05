Kard. Bassetti: św. Jan Paweł II wszystko zawierzył Maryi

Św. Jan Paweł II wierzył w siłę modlitwy, szczególnie wtedy, gdy zawierzał Maryi całe swoje życie – napisał przewodniczący Episkopatu Włoch wspominając świętego Papieża z okazji zbliżającej się 100-rocznicy jego urodzin. Kard. Gualtiero Bassetti odwołuje się do papieskiej wizyty w Perugii, której on jest aktualnie biskupem. Miała ona miejsce 26 października 1986 roku, w przeddzień pierwszego spotkania międzyreligijnego w intencji pokoju, w Asyżu.

Opuszczając wtedy Perugię Jan Paweł II skierował wzrok na figurę Matki Bożej, stojącą na kolumnie. Wtedy to spontanicznie przyszły mi na myśl słowa: "Totus tuus – cały Twój" – pisze kard. Bassetti. Oddanie Papieża Wojtyły Maryi wyrażało jego apostolskie zawołanie będące parafrazą zdania św. Ludwika Marii Grignion de Monfort: „Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt” – „Cały jestem Twój, a Ty cała jesteś moja”. To zdanie – podkreśla kard. Bassetti nie było zwykłym pobożnym sformułowaniem. Wypływa ono z samej tajemnicy Trójcy Świętej. Łączy moc teologiczną z dynamiczną skutecznością. Te słowa Totus Tuus są jak pieczęć ofiarowana całej ludzkości. Maryja pozostaje uprzywilejowaną drogą do Chrystusa, którego była córką oraz matką, jak mówi Dante w swojej poezji.