Karczewski apeluje do Borusewicza: Proszę uszanować wybór Polaków

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski apeluje do Bogdana Borusewicza, by ten - jak pisze - uszanował wybór Polaków sprzed 4 lat. Senator PO chciał, by politycy PiS zrezygnowali z zaplanowanego na ten tydzień dodatkowego posiedzenia Senatu w starym składzie.



Marszałek Karczewski odpowiada na Twitterze, że Senat organizując to posiedzenie chce dokończyć kadencję. "Wybrali nas - senatorów, nie na 3/4 kadencji a na całą, którą winniśmy dokończyć. Odniesienie się do przyjętych przez Sejm ustaw jest naszym obowiązkiem" - uzasadnia polityk PiS.