Kandydatka na prezydenta Kidawa-Błońska obraża wyborców PiS.

Piotr Nowak 25.2.20 13:21

Z Europy ściągnął tchórz pomocnik (nazywamy go PO-nocnik). W Białymstoku bełkotał do studentów o tym jak nienawidzi PIS, i tylko agresja, nienawiść i brudne obelgi. Pozy tym nic ciekawego i nic konkretnego ! Program jak zwykle 2-punktowy: 1. Odsunięcie PIS od władzy, 2. Likwidacja wszystkiego co dobre, zaczynając od CBA i ABW – by kradło się platformie łatwiej, poprzez likwidację złotówki, węgla, WOT, urzędów wojewody, a skończywszy na programach pomocowych dla rodzin i programach ochronnych dla innych grup, w tym dla niepełnosprawnych i emerytów.

On już wie, już czuje przez skórę, ale jeszcze nie dowierza, że prędzej czy później usłyszy pukanie do drzwi – i nie będzie to mleczarz.

A co z PO kandydatką ? - jak zwykle wpadka za wpadką !