Kandydat KO plagiator. Internet ostro kpi!

Ciekawostka: Lech Kaczyński miał w 2005 r. hasło "Silny prezydent, uczciwa Polska". Wówczas atakowano go (guess who?), że powinno być odwrotnie-uczciwy prezydent i silna Polska



To hasło Trzaskowskiego zapewne nie jest poparte żadnymi badaniami, a jedynie jest przeróbką tamtego. https://t.co/FI35ajCvKj