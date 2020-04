Kaleta: Czy PO roznosi zakażone gazety seniorom?

W sytuacji katastroficznego spadku poparcia w sondażach dla kandydatki PO do urzędu prezydenta RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, tzw. totalna opozycja szuka wszelkich możliwych sposobów na ukrycie i zminimalizowanie klęski wyborczej, co z pewnością może się też przełożyć na notowania w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Okazuje się bowiem, że partia ta wysyła drukowaną wersję gazetki „Kurier Wolski” do mieszkańców warszawskiej Woli, co poseł Szczerba próbuje tłumaczyć, że „Seniorzy mają prawo do informacji”. „Kurier Wolski” to bezpłatny miesięcznik informacyjny dzielnicy.