Już trzy ofiary wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Nie żyje 21-letnia kobieta

Z dwóch do trzech wzrosła liczba ofiar wypadku, jaki miał dziś miejsce w Bukowinie Tatrzańskiej. W szpitalu w Nowym Targu zmarła 21-letnia kobieta, którą przygniótł dach zerwany przez wiatr.

W wypadku poszkodowany został też 16-latek, który do szpitala w Zakopanem trafił z urazami głowy i stłuczeniem barku. On również jest spokrewniony z ofiarami wypadku. Do szpitala trafił także mąż zmarłej kobiety.