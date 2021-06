,,Jestem zaskoczona tak dobrym wynikiem’’. Lidia Staroń po wyborze na RPO

Sejm wybrał dziś na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich niezależną senator Lidię Staroń. Teraz o jej kandydaturze zdecydować musi jeszcze Senat. Po swoim wyborze senator Staroń zapewniła, że zrobi co w jej mocy, aby zdobyć też zaufanie senatorów.

W rozmowie z TVP Info Lidia Staroń była pytana o krytykę w czasie sejmowej debaty.

- „Nie będę mówiła o krytyce. Niech mówią, co chcą. Wiem, co robię. Mam kompetencję, jeśli chodzi o ustawę. (…) To jest 20 lat ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że ten wynik to też efekt mojej pracy. (…) Jestem zaskoczona, że ten wynik jest bardzo dobry. I dziękuję za taki wynik, bo różnica jest bardzo duża. Spodziewaliśmy się dwóch, trzech głosów różnicy”

- mówiła.

- „Zrobiłam wszystko, co mogłam. To samo zrobię w Senacie. Będę rozmawiała ze wszystkimi i mam nadzieję, że wynik będzie pozytywny. (…) Jestem senatorem niezależnym. (…) Nie mogę powiedzieć, jaki będzie wynik”

- dodała.

kak/TVP Info, wPolityce.pl