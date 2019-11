'Jestem niewierzący. Czy dostąpię zbawienia?' Odpowiada ks. Pawlukiewicz

Ateistyczna Polska 24.11.19 14:13

@Polak Ateista Dumny Gej



Tu nie chodzi o wciąganie ludzi do religii, bo tacy są już straceni dla kościoła.

Tu chodzi o to, żeby wpoić strach przed takimi ludźmi w serduszka baranów.

Tu chodzi o to, że jeśli przedstawi się alternatywę dla kleru, jako coś odrażającego, strasznego i ściągającego cierpienie, to ci słabsi psychicznie wierni będą bali się nawet pomyśleć o tym, że bozi może nie być, albo że pan ksiądz się myli.



Ale ogólnie zgadzam się z tym co napisałeś.