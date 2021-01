Jest akt oskarżenia w sprawie wyłudzeń VAT. Prokurator zabezpieczył Ferrari

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi S. i trzem innym osobom o „pranie brudnych pieniędzy” pochodzących z uszczupleń podatku VAT. Czyny te są ściśle związane z poprzednim śledztwem prowadzonym przeciwko Arkadiuszowi S., które dotyczyło uszczuplenia podatkowego na kwotę ponad 160 milionów złotych. Postępowanie było prowadzone z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym

Postępowanie podatkowe

W toku śledztwa prokurator ustalił, że Arkadiusz S. będąc tymczasowo aresztowanym w prowadzonej przeciwko niemu sprawie, kierował czynnościami podejmowanymi przez jego żonę oraz dwie kolejne osoby, mając na celu wprowadzenie w błąd pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.

W celu udokumentowania źródeł pochodzenia majątku żony Arkadiusza S, w toku postępowania podatkowego przedłożono umowy wskazujące na zawieranie rzekomych umów pożyczek. Pomimo tego, iż wszyscy oskarżeni byli mieszkańcami Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego jako miejsce zawarcia rzekomych pożyczek wskazywali Ostrawę na terenie Republiki Czeskiej, co miało na celu uniknięcie podatku od czynności cywilno – prawnych.

W toku postępowania skarbowego w celu ukrycia faktycznego pochodzenia środków finansowych będących w dyspozycji żony oskarżonego – Anny S. oskarżeni składali fałszywe zeznania. Jak ustalił prokurator, faktycznie majątek Anny S. pochodził z przestępstw podatkowych, popełnianych przez jej męża – Arkadiusza S.

Transakcje z luksusowym samochodem

Ponadto aktem oskarżenia objęto dokonywane przez Arkadiusza S. i Annę S. transakcje związane m.in. z obrotem nieruchomościami o łącznej wartości ponad 1,5 miliona złotych i 110 tysięcy euro oraz transakcje dotyczące pojazdu marki Porsche Carrera, którego właścicielem był Arkadiusza S. Jak wynika z zabezpieczonej dokumentacji, Anna S. nabyła od Arkadiusza S, ten luksusowy samochód za kwotę 180 tysięcy złotych. Pomimo sprzedaży samochodu w dalszym ciągu pozostawał on we władaniu Arkadiusza S. Pojazd został sprzedażny za ponad 586 tysięcy złotych firmie leasingowej, natomiast pieniądze trafiły do Arkadiusz S. Samochód został następnie wyleasingowany przez Mirosława S. współpracującego z Arkadiuszem S. i w dalszym ciągu w rzeczywistości samochód był użytkowany przez Arkadiusza S. W wyniku tych transakcji zobowiązania finansowe z tytułu umowy leasingowej spoczywały na Mirosławie S., natomiast Arkadiusz S. dysponował samochodem i dodatkowo otrzymał kwotę ponad 586 tysięcy złotych.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw prania „brudnych pieniędzy” kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 k.k. składania fałszywych zeznań z art. 233 par. 1 k.k. oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości z art. 286 par. 1 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 k.k. Wobec Arkadiusza S, Anny S. i Marcina S. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

5 aktów oskarżenia i 37 oskarżonych

Łącznie w dotychczasowym toku postępowań odnoszących się do działalności Arkadiusza S. i współdziałających z nim osób, do Sądu Okręgowego w Częstochowie skierowano 5 aktów oskarżenia, którymi objęto w sumie 37 osób oskarżonych.

Prokurator zabezpieczył Ferrari

W toku prowadzonych postępowań prokurator zabezpieczył majątek o łącznej wartości ponad 4,3 miliona złotych. Wśród zabezpieczonych od Arkadiusza S. przedmiotów są m.in samochód marki Ferrari o wartości miliona złotych oraz dwa zegarki wycenione na kwoty 112 tysięcy złotych oraz 97 tysięcy złotych.



mp/pk.gov.pl