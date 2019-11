Jerzy Bukowski: Obcojęzyczny Kraków

AB 6.11.19 11:04

Pamiętam Kraków jeszcze z czasów komuny. Najważniejsza dla przyjezdnych, głównie Polaków, była wówczas historia - zabytki stare i nie odnawiane, ale traktowane z pietyzmem. Teraz wyprzedane stare kamienice, pełno restauracji, pubów i innych przybytków rozrywki. WSZYSTKO dla turystów i dla kasy. Krakusy w pas się kłaniają pierwszemu lepszemu zapijaczonemu Anglikowi. Charakterystyczna ta duma Krakusa - nie z kr4ólewskiej historii, nie z miasta Jana Pawła II, nie z najstarszego uniwersytetu (co prawda teraz trudno być z niego dumnym, gdy wizytówką jest hartman), ale z tłumu turystów na Plantach i może też z pierogarni w każdej zabytkowej kamienicy. Najlepiej w Krakowie kwitnie interes pierogarski. Nic nie słychać na temat inicjowanych w Krakowie wydarzeń związanych z królewską historią, tradycją, kulturą - to wszystko zamiera, nie rozwija się tak, jak by mogło.Krakowskim centusiom zależy tylko szybkim zarobku, a od tego są turyści. Kultura i narodowa tradycja zanika, czego najlepszym dowodem jest wybieranie komucha na Prezydenta i Rózi Thun oraz owczy pęd za "postępową" Europą. . Mnie się chce płakać, jak teraz jestem w Krakowie i słyszę tę wieżę Babel. Przez tyle dziesiątków lat Kraków krzepił Polaków, a teraz wytwarza na wyścigi pierogi dla obcokrajowców. Ale krakusom, jak widać, to odpowiada. .