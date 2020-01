Jerzy Bukowski: Lewica wystawia Biedronia na odstrzał

Z trójki liderów tej formacji zdecydowanie najsłabszy jest właśnie Biedroń. Czarzasty i Adrian Zandberg z pewnością mieliby większe szanse (chociaż także mizerne), ale wiedząc że kandydat Lewicy nie wejdzie do drugiej tury postanowili wystawić na nieuchronną kompromitację najgorszego z nich, co pozwoli im wyeliminować go nie tylko z walki o jej przywództwo, ale być może w ogóle z polityki.