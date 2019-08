Jerzy Bukowski: Kukiz i Zandberg, czyli polityczna sprzedajność

mlody 29.8.19 9:37

a ja jestem pod wrażeniem. jasne, małym ugrupowaniom dużo łatwiej się dogadać, niemniej jednak wymaga to jakichś zdolności politycznych i klasy. polityka to sztuka kompromisu.



no i jeśli ktoś nie chce głosować na polityczny beton pis-po, to teraz ma trochę większy wybór, bo obstawiam, że i jedni i drudzy bez problemu się dostaną do sejmu.