Jerzy Bukowski: Fatalny unik Prezydenta RP

Agnieszka 14.8.19 11:44

To że to żydowskie popychadło różnych postsowieckich Srudrichów w ogóle objęło te uroczystości patronatem świadczy o tym, że po prawej stronie dostęp do niego znaleźli wybitni lekkoatleci, którzy przybyli do niego przed Żydami i zdołali uzyskać patronat zanim Duda się zorientował, że nie jest to po linii jego protektorów.

A potem był w kropce i mógł tylko olać uczestnictwo, bo wycofanie się z patronatu dałoby skandal na lata, przy którym ogłaszanie istnienia państwa Polin i to od tysiąca lat, to małe piwo.

Brawo sprinterzy z prawicy!!!