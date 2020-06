Jerzy Bukowski: Andrzej Duda przechodzi do ofensywy

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 15.6.20 9:21



"Homoseksualizm to najbardziej anachroniczny i szkodliwy wzorzec"

Takich anachronicznych wzorców jest więcej. Np.:

- ciemna skóra (po co komu taki anachroniczny wygląd)

- leworęczność (po co komu taki anachroniczny sposób np. pisania)

- katolicyzm (po co komu taki anachroniczna religia)

itp, itd