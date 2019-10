Jedna z taśm w sprawie Piniora była przemontowana?

JONASIK 29.10.19 14:52

Słusznie - przemontowana ! A Pinior niewonny ! Tak jak ten sędzia co ukradł starszej kobiecie 50 zł, też niewinny bo był roztargniony, tak samo ten sędzia co kradł części do wiertarki, też niewinny bo wiertarka było popsuta, tak samo jak Gawłowski, Neumann, Gronkiewicz-Waltz, Blida, Zdanowska, Nowak, Adamowicz, Burmistrz Włoch warszawskich i mógłbym tak do us-ranej ich śmierci ich wymieniać - co za patologia !!