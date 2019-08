Jasna Góra: Paulini przypominają o godnym ubiorze

- Ten pozornie zewnętrzny problem ubioru niesie za sobą dużo poważniejszy problem, wewnętrznego usposobienia do relacji z Panem Bogiem – zauważa paulin. Przypomina, że były takie czasy, kiedy „były tak zwane buty kościołowe, spodnie kościołowe czy koszula kościołowa. To oznaczało, że jest specjalny strój do kościoła, a to podkreślało z kolei wiarę rodziców, którzy uwrażliwiali swoje dzieci na to wyjątkowe miejsce, wyjątkowe spotkanie z Jezusem, które domagało się też i wyjątkowego ubioru”. Kustosz Jasnej Góry zwraca uwagę, że „gdzieś nam to umknęło”. - Strój jest też jakimś uzewnętrznieniem tego, co jest w środku i być może, że ta nasza taka frywolność wskazuje na to, że i stan naszego ducha budzi niepokój i trzeba by w tym obszarze podjąć pracę - mówi o. Pastusiak. Zakonnik podkreśla, że paulini chcą „takimi plakatami delikatnymi, ale umieszczonymi w różnych miejscach Jasnej Góry, dość gęsto, uwrażliwiać pielgrzymów”. - Na razie jest to akcja uwrażliwiająca i edukacyjna, ale być może przyjdzie czas na konkretne wymogi - dodaje jasnogórski kustosz - Być może przyjdzie taki czas, że paulini pomyślą o specjalnych chustach, które trzeba będzie nakładać, ale na razie nie chcemy przymuszać, lecz uwrażliwiać - podkreśla. Zauważa, że taka prośba nie jest niczym nowym, bo na całym świecie takie wymogi są już od dawna stawiane i Polacy doskonale potrafią się do nich dostosować.