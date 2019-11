Jarosław Sellin: Tusk zainfekował polską politykę złymi emocjami

Nina 4.11.19 11:08

Tusk zawszde nienawidził Polski i Polaków mama go zostawiła i wychowywała go babcia w duchu miłości do Niemiec, on będąc dzieckiem nie znał języka polskiego bo zwracano się do niego po niemiecku. Jako młody człowiek twierdził, że polskość to nienormalnść, a jak słyszy Polska to mu się niedobrze robi i rzygać mu się chce. On brał czynny udział w obaleniu pierwszego rządu polskiego Olszewskiego. Olszewski im nie pasował bo zahamował wyprzedaż polskich zakładów pracy za marne grosze w obce ręce i chciał ujawnić tych co współpracowali z SB jak Bolek Tusk do rzadu w Polsce był finansowany przez niemiecka partię i pozwalał na niszczenie i wyprzedaż polskiego majątku i przemysłu by w Niemczech mógł się rozwijać. Tusk polskie starsze panie też miał w pogardzie nazywając ich moherami. Gdy wynosili ciaała z samolotu ze Smoleńska na płycie lotniska Tusk i Komorowski radośnie się śmiali. Tusk to wredna postać w historii Polski.