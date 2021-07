Jarosław Kaczyński: Musimy zdać egzamin z wiary i patriotyzmu

Trwa 30. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. List do jej uczestników skierował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który podkreśla, że świat narzuca dziś próby, które musimy przetrwać, aby zdać egzamin z naszej wiary i patriotyzmu.

List wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego do uczestników 30. Pielgrzymki Rodziny Maryja odczytała dziś na Jasnej Górze europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska. Lider Zjednoczonej Prawicy podziękował założycielowi rozgłośni, o. Tadeuszowi Rydzykowi, redemptorystom oraz całemu środowisku Radia Maryja.

- „Tu, u stóp jasnogórskiej Pani, pragnę z całego serca podziękować rodzinie Radia Maryja i całej toruńskiej wspólnocie za to, że jesteście; za to, że od tylu lat stoicie na straży tego wszystkiego, co mieszczą w sobie jakże drogie każdemu Polakowi trzy proste słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna”

- napisał.

- „Dziękuję gorąco za wszystko, co uczyniliście dla tej świętej sprawy – za waszą miłość do Pana Boga i do Polski; za to że trwacie, że się nie poddajecie, że dajecie nam nadzieję. Bóg Państwu zapłać za te wszystkie wysiłki i starania. Osobne wyrazy wdzięczności pragnę złożyć czcigodnemu ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za to wielkie dzieło, którego się podjął w służbie Panu Bogu i ojczyźnie, a którego częścią jest Rodzina Radia Maryja”

- dodał.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zwrócił też uwagę, że dzisiejszy świat coraz intensywniej poddaje nas próbom. Wskazał tutaj z jednej strony na pandemię koronawirusa i na „nasilającą się ofensywę na wszystkich możliwych frontach, przeciwko wierze i polskości” z drugiej.

- „Bezpardonowo, nieraz w sposób barbarzyński, atakowane jest to, co dla nas święte i najdroższe; to, co nas duchowo konstytuuje jako jednostki oraz stanowi filary naszej cywilizacji, naszej chrześcijańskiej i polskiej tożsamości. Neomarksistowscy inżynierowie dusz ludzkich chcą umeblować nasz polski dom na swoją modłę i wyzuć nas z tego wszystkiego, co miłujemy”

- podkreślił.

Wskazał, że chce się narzucić Polakom świat antywartości, „świat łatwego życia bez odpowiedzialności”.

- „Ci budowniczowie nowego świata myślą, że są już blisko zwycięstwa; wydaje im się, że czują już – widząc np. opustoszałe kościoły w Europie zachodniej – jego smak. Ale oni są w błędzie. To my wiemy i my to czujemy, zwłaszcza tu, na jasnogórskich błoniach, u stóp Królowej Polski, w tym symbolicznym centrum naszej ojczyzny, w tym – jak mówił św. Jan Paweł II - sanktuarium narodu, gdzie się odczuwa – powtórzmy za papieżem Polakiem - gdzie bije serce narodu w sercu Matki”

- zaznaczył.

- „My to wiemy, i my to dziś odczuwamy wyjątkowo mocno, bo mamy wokół siebie morze głów; bo widzimy tysiące pątników przybyłych do jasnogórskiej hetmanki w ramach 30. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Bo czujemy żar wiary i patriotyzmu bijący z ich serc, z państwa serc. I patrząc na państwa, nabieramy tej szczególnej pewności, że jesteśmy poddawani próbom po to, żeby im sprostać; żeby zdać egzamin z naszej wiary i patriotyzmu, żeby dać świadectwo, żeby pozostać wspólnotą”

- dodał.

kak/PAP