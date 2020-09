Jarosław Kaczyński: ,,Będziemy twardo bronić naszych wartości''

W najnowszym wydaniu tygodnik „Sieci” szerokiego wywiadu udzielił prezes PiS i lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński. Jednym z głównych tematów oprócz rekonstrukcji rządu, spraw gospodarczych i możliwości koalicyjnych są kwestie wartości chrześcijańskich oraz obrona cywilizacji zachodniej.

Na temat rekonstrukcji rządu oraz łączenia niektórych ministwerstw prezes PiS powiedział:

- To szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy walczymy z kryzysem gospodarczym. Dotychczas pojawiały się sprawy, którymi zajmowano się jednocześnie w trzech ministerstwach. Każdy, kto trochę się zna na zarządzaniu, wie, że to musi powodować konflikty, nieporozumienia, wydłużać czas podejmowania decyzji. A często bywa i tak, że kiedy decyzja zapadnie, obciążona jest elementami niemerytorycznymi

Z kolei o ideologii gender oraz ruchach LGBT i sytuacji w Europie prezes Kaczyński stwierdził:

- Ci, którzy nie walczyli – przykładów z Europy nie brakuje – przegrali. Ja ręki do tego, żebyśmy przegrywali z tym, co uważam za zagrażające samym fundamentom naszej cywilizacji, nie przyłożę. Jest to bowiem cywilizacja, jak to mówił mój śp. brat Lech Kaczyński, najbardziej życzliwa człowiekowi w dziejach świata.

Podkreślił także:

- Z tym nurtem, który dzisiaj tak atakuje, walczyć trzeba – choć rozumnie. Rozumnie nie znaczy, że nie walczyć albo walczyć z jakąś niebywałą łagodnością czy bez gotowości użycia wszystkich środków, którymi dysponuje państwo w obronie praw. […] Jestem za tym, by aktywnie przeciwstawiać się tym zagrożeniom dla naszej cywilizacji, bo doświadczenia bierności pokazują zawsze ten sam efekt







mp/tygodnik sieci