Jakubiak nt. ,,dokonań'' Śmieszka: Wziąłbyś się za jakąś pracę

Krzysztof Śmieszek, poseł Lewicy, postanowił się pochwalić na Twitterze swoimi dokonaniami w zakresie działań przeciwko uchwałom władz lokalnych dotyczących ideologii LGBT. W bardzo dosadny i ironiczny sposób odniósł się do tego były poseł Marek Jakubiak.

We spisie Śmieszka czytamy:

- W lutym złożyłem skargę na wszystkie 90 ówczesnych samorządowych uchwał Anty-LGBT. Efekt? Wszystkie skargi zostały odrzucone.

Oraz:

- To nie koniec. Do skutku będę działał w sprawie uchylenia uchwał. W rejestrze będą widniały nazwiska osób za to odpowiedzialnych, nic nie trwa wiecznie.

Jego wpis Jakubiak skomentował następująco:

- Wziąłbyś się za jakąś pracę.

