„Jakiej ideologii?!” – grzmiał Biedroń

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 26.2.20 8:52

"LGBT to ideologia promująca pewne zachowania, które są dla wielu osób niezgodne z ich systemami wartości."

Jak śliczna definicja.

Czyli np. LGBT to katolicyzm?

Przecież katolicyzm to ideologia promująca pewne zachowania, które są dla wielu osób niezgodne z ich systemami wartości.

Tak jest w 100%

Czyli strefy wolne od LGBT, to strefy wolne od religii katolickiej???