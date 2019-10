Tylko PRAWICA 28.10.19 13:10

Chorobą jest sama wiara w to, że rodzimy się "grzeszni" i dopiero polanie wodą przez człowieka z organizacji znanej ze skandali pedofilskich to zmienia.



Chorobą jest wiara w to, że jeśli opowie się o tym co się złego robiło staremu panu w sukience, który ani dnia nie przepracował, a potem powtórzy parę wierszyków, to nagle to zło zostanie wymazane.



Chorobą jest rozmawianie ze zmyślonymi przyjaciółmi.