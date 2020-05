Jak obliczyć powierzchnię użytkową i całkowitą domu?

Inwestor planujący budowę domu musi poznać szereg pojęć w trakcie całego procesu robót budowlanych. Jednymi z nich są powierzchnia całkowita i powierzchnia użytkowa domu. To od kubatury budynku zależy, czy w ogóle będzie mógł zostać wzniesiony na danej działce i jaki podatek trzeba będzie od niego zapłacić.

Powierzchnia użytkowa: norma 2020

Powierzchnię domu określa się zgodnie z aktualnie obowiązującą normą. Do 1999 roku była to Polska Norma PN-70/B-02365. Obecnie wszystkie dokładne rozporządzenia dotyczące obliczania powierzchni użytkowej zawarte są w normie PN-ISO 9836:1997. Warto jednak wiedzieć, że poprzednia norma ma wciąż zastosowanie w budynkach, w których przed 1999 rokiem wyodrębniono już pierwszy lokal, ale wciąż pozostały kolejne do wyodrębnienia. Ma to miejsce najczęściej w lokalach należących do gmin. W przypadku nowo powstałych budynków zastosowanie ma norma PN-ISO 9836:1997.

Co wlicza się w powierzchnię użytkową domu?

Do powierzchni użytkowej budynku jednorodzinnego wlicza się metraż pomieszczeń w budynku, takich jak: pokoje, sypialnie, kuchnie, łazienki i pomieszczenia gospodarcze. Zgodnie z rozporządzeniem PN-ISO 9836:1997 w skład powierzchni użytkowej nie zalicza się garażu, strychu, kotłowni, korytarzy czy klatek schodowych. Według normy wszystkie pomieszczenia o wysokości niższej niż 1,4 m nie powinno wliczać się w powierzchnię użytkową. Oddzielnie oznacza się powierzchnię balkonów i tarasów, które nie zostały zabudowane.

Powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego a podatki i opłaty od nieruchomości

Warto wiedzieć, że powierzchnia użytkowa domu różni się w zależności od celu wykonania pomiaru. Przykładowo zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do powierzchni użytkowej budynku należy dodać piwnicę i garaż. Natomiast w ustawie o podatku od spadków i darowizn nie uwzględnia się metrażu ani piwnic, ani klatek schodowych.

Jeśli chcemy wiedzieć, jak obliczyć podatek od nieruchomości, musimy zapoznać się z art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w którym dowiemy się, jak obliczyć powierzchnię użytkową. Mierzymy ją po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, bez powierzchni klatek schodowych i szybów dźwigowych. Według ustawy kondygnacją są również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Do powierzchni użytkowej nie wlicza się szerokości ścian działowych, a dodatkowo pomieszczenia o wysokości w świetle od 1,4 m do 2,2 m liczy się do powierzchni użytkowej budynku jedynie w 50%.

Powierzchnia użytkowa a piwnica i powierzchnie zewnętrzne

Pomieszczenia, które nie są często użytkowane przez lokatorów, mogą przysporzyć najwięcej kłopotów przy obliczaniu powierzchni użytkowej. Kalkulator pomoże nam tylko wtedy, kiedy uzyskamy pewność, że dane pomieszczenie zalicza się do powierzchni użytkowej lub nie. Problematyczna może być piwnica, którą zalicza się do powierzchni użytkowej w świetle ustawy o podatkach, ale już zgodnie z normą, jeśli ma mniej niż 1,4 m wysokości, nie jest częścią powierzchni użytkowej. Podobnie jest z powierzchniami zewnętrznymi. Niezabudowane balkony i tarasy nie wliczają się, ale już te ze ściankami lub zadaszeniem są częścią powierzchni użytkowej domu.

Powierzchnia użytkowa: netto i całkowita – jak je obliczyć?

Aby prawidłowo obliczyć powierzchnię użytkową budynku, musimy znać także inne pojęcia związane z obliczeniami metrażu domu. Obok użytkowej wyróżniamy jeszcze powierzchnię całkowitą, powierzchnię netto i powierzchnię zabudowy.

Powierzchnia całkowita obejmuje wszystkie kondygnacje budynku, a mierzy się ją po zewnętrznym obrysie domu. Uwzględnia ona wszystkie tynki, okładziny czy balustrady, jak również poddasza, balkony, tarasy, podcienia czy zjazd do garażu.

Powierzchnia netto to metraż wszystkich pomieszczeń w budynku mierzony po podłodze. W tym przypadku nie uwzględnia się wysokości pomieszczeń, a jedynie ich obwód. Jak mówi definicja, powierzchnia zabudowy to powierzchnia całego wykończonego budynku na działce budowlanej. Mierzy się ją przez pionowy rzut krawędzi zewnętrznych domu na powierzchnię terenu.

Warto wspomnieć tutaj także o kubaturze domu. Co to jest kubatura? To suma wszystkich kondygnacji, czyli inaczej powierzchnia całkowita budynku, mierzona po zewnętrznym obrysie budynku i pomnożona przez wysokość (od podłogi do stropu). Do powierzchni brutto (kubatury brutto) wlicza się wszelkie przejścia, prześwity, podjazdy, poddasza nieużytkowe czy podcienia i werandy.

Wybór projektu domu a minimalne wymiary działki – jak się do tego zabrać?

Wszystkie te obliczenia są niezbędne przy wyborze projektu domu, który musi spełniać wymagania prawa budowlanego. Minimalne wymiary działki to taka powierzchnia terenu, która pozwala wznieść budynek w odpowiedniej odległości od jego granic. Zgodnie z rozporządzeniem ściany z oknami muszą znaleźć się przynajmniej 4 m od granicy, a przegrody bez otworów w odległości 3 m.

Dzięki znajomości powierzchni użytkowej, całkowitej czy kubatury domu będziemy mogli wybrać projekt idealnie pasujący do posiadanej działki lub zakupić teren odpowiadający naszemu wymarzonemu projektowi, zwłaszcza takiemu projektowi domu na wąską działkę - odpowiadającemu kształtem i dobrze wpisującym się w bryłę i szerokość domu.

Wszelkie wyliczenia dotyczące powierzchni budynku są niezbędne nie tylko do zakupu działki i wybudowania domu. To informacje konieczne do zakupu odpowiedniej ilości materiałów budowlanych i wykończeniowych czy właściwego obliczenia kosztu ogrzewania oraz wysokości podatku od nieruchomości. Dlatego warto znać różnicę i sposób obliczenia powierzchni.

