,,Jak kard. Wyszyński''. O. Tadeusz Rydzyk o abp. Marku Jędraszewskim

Jarek 12.8.19 9:45

Trochę Jędraszewskiemu brakuje do kard. Wyszyńskiego.

Broni swój swego. Dostaje miliony od rządu ePISkopatycznego, to co ma mówić.

Pyszałek Rydzyk.

To jest człowiek, który swoim świadectwem pokazuje, jak stacza się KK w Polsce.

Pokazuje, że można kłamać i szantażować.