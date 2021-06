Izrael. Doszło do porozumienia opozycji – będzie nowy premier

Jak informują media, w Izraelu doszło do porozumienia partii opozycyjnych, co oznacza zmianę na stanowisku premiera tego kraju. Benjamina Netanjahu odejdzie ze stanowiska, a zastąpi go szef partii Jesz Atid, Jair Lapid.

Lapid to polityk znany z antypolskich wypowiedzi. Poinformował on w środę prezydenta tego kraju, że jest w stanie utworzyć większościowy rząd.

- Rząd jedności narodowej ma być rządem koalicyjnem. Mają go tworzyć były dziennikarz, lider prawicowej partii Jesz Atid Jair Lapida oraz były współpracownik Benjamina Netanjahu i szefa Jaminy, Naftalego Beneta – czytamy na portalu dorzeczy.pl.

Prezydent Izraela Reuven Rivlin poinformował na Twitterze, że otrzymał dokument, który potwierdza utworzenie rządu. Pogratulował Lapidowi i szefom pozostałych partii. "Oczekujemy, że Kneset zbierze się tak szybko, jak to możliwe, aby ratyfikować rząd, zgodnie z wymogami" – napisał prezydent.

mp/rp.pl/ reuters/"the guardian"/twitter