Izba Dyscyplinarna działa! 4 sędziów zostanie zawieszonych

realista. 22.12.19 20:56

Bardzo chciałbym wierzyć w działanie tej Izby Dyscyplinarnej , gdyż tyle krzywdy co zadają kastowi sędziowie ogrania mnie bólem ze bezprawie jakie panuje w Polsce, niestety oni są wszędzie, nie ma sadu w którym nie ma skorumpowanych sędziów, uwikłanych w bezczelne jak oni mówią "oczywiście bezzasadne" na wiele pozwów, hieny które ukarze tylko wyrok Boski jeśli ludzki sad nie jest w stanie ich ukarać, to przestępcy!, którzy, wielu których ukarali za nich powinni odbywać kary dodane, nie łącznie, ale za te wyroki które im wymierzyli oddzielnie, wile bu mówić, kasa bezwzględna i kryminalna wciąż dominuje w POlsce, to bardzo przykre, ale to rzeczywistość wymiaru nie sprawiedliwości który obowiązuje w Polsce!.