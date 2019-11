IPN wyśle radnym Platformy materiały edukacyjne

Jestem z Białegostoku 4.11.19 16:47

POpaprana partia wie co robi. W moim mieście kolejną kadencje rządzi Truskolaski. Jest on popierany przez platforme, która ma większosć ,niestety. W Białymstoku ,jak to na tzw ścianie wschodniej jest dużo prawosławnych. Znam wielu , razem pracujemy, są sąsiadami, nawet mam szwagra. Oni nigdy nie głosują na prawice, jeżeli nawet to są to wyjątki. Truskolaski i platforma dobrze wiedzą o tym , i takimi działaniami starają się przypodobać tej mniejszości. Możliwe że jest to już kampania wyborcza dzisiejszej większości rady miasta i zabieganie właśnie o ich głosy.