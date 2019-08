Ignorancja czy jawna prowokacja? Niemiecki pisarz: Schleswig-Holstein to statek pasażerski'

aspiring educationalist 2.8.19 14:07

Są dwa wyjaśnienia - albo to deepfake albo mamy do czynienia ze skończonym kretynem, a właściwie z dwojgiem skończonych kretynów, bo przecież była jeszcze tłumaczka.



Rozumiem, że można nie odróżniać od siebie dwóch powstań jakie wybuchły w W-wie podczas IIWŚ ale coś takiego?!? Bądź co bądź to Niemiec, siedzący w tematyce historycznej, a nie jakiś redneck z południowych regionów USA :)