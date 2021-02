Iga Świątek znowu najlepsza! Zdeklasowała rywalkę w finale turnieju w Adelajdzie

Kolejny fenomenalny występ Igi Świątek! Polska tenisistka pokonała w finale Adelajdzie wyżej notowaną Belindę Bencić i po raz drugi w swojej karierze odniosła zwycięstwo turniejowe

Świątek w finale po prostu zdeklasowała swoją rywalkę. Oba sety wygrała 6:2. Do wygranej wystarczyła jej zaledwie godzina i siedem minut.

To drugi zwycięski finał w karierze Świątek. Wcześniej wygrała wielkoszlemowy French Open, pokonując w finale Sofię Kenin.

In the air and everywhere 💨@iga_swiatek | #AdelaideTennis pic.twitter.com/9DqPUIcUhJ