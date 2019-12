I następny! Kuczyński: Putin atakuje Polskę? To wina polityki PiS!

Japa 30.12.19 14:39

Pisarzu z Bożej Łaski . Polityku juz bez Łaski . Gdybyś odrobinę wysilił swoje szare to byś wiedział , gdzie . Pilnują interesu swojej OJCZYZNY . A u nas co " Putin widzi lepiej niż Ty nasz sytuację ,Tam nie ma ,,TOTALNYCH : Tam jest opozycja ,Prawdziwa ..Ta się ruskim nie dają ustawiać . A my żółwiki z nimi robimy ,Jak im się udało ze Smoleńskiem , to zabrali się za pisanie swojej wersji historii . Oni to potrafią zrobić . Z Katyniem przez 70 lat wmawiali nam ,ze to Niemcy.