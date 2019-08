I co teraz zrobi Lis?! Oto, kto wykupił Axel Springer!

No to kogo teraz po wyborach znacjonalizujecie, biedaczki?



R.A.S. to nie tylko Newsweek, to także Fakt i Onet. Skończy się na Frondzie plucie jadem na Onet, z którego filmików namiętnie tu zresztą korzystacie przy waszych artykułach. Defaultowe zdjęcie red.Lisa również będziecie musieli zmienić.



TVN jest nie do ruszenia, Axel Springer teraz również. Jak po wyborach włos z głowy spadnie TVN, Onetowi czy Faktowi to wy "efy" i "zniesienie wiz" pooglądacie sobie tylko na obrazkach.



Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha