Homoseksualny celebryta porównuje Kartę Rodziny do nazizmu

widz 11.6.20 19:45

W homoseksualiźmie najniebezpieczniejszy jest egoizm.Przez wieki byli,sa i będą ale to ,że mogą funkcjonować w społeczeństwie,awansować,rozwijać się im nie wystarczy. Zwyczajne życie ludzkie na ziemi,to dla homoseksualnych za mało.Chca pomników, adoracji,praw świetych krów,a tłumacza swoje żądania równościa, miłościa, tolerancją. Jakim prawem siegaja po dzieci,małe ,niewinne ,bez możliwosci obrony swojego życia,swojego prawa do życia ?!!!Jakim prawem pozbawiaja człowieka matki,która jest wszechobecna w historii,literaturze,kulturze? To, przez nich adoptowane dziecko, żyje wśród ludzi tu,nie na księżycu i w imię jakiej miłości musi czuć się inne?Dlaczego nie ma przy nim tkliwości matki,tylko "głaski" gejów?Jeżeli chca realizować swoje instynkty ojcowskie,to niech sobie kupią pieska lub królika. Wara od dzieci!!!