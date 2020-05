Hołownia o Kidawie-Błońskiej: truchło, ciotka

katolicka kretynizacja polski 22.5.20 14:37

no to parę przykładów niosących miłość i pokój wypowiedzi spasionej lochy pawłowicz:



-Co ma transwestyta do gwałtu? Transwestytę ktoś zgwałci, proszę pana?



-Jeśli ktoś idzie na Marsz Szmat to jest szmatą.



o Donaldzie Tusku: - Haratający w gałę leń śmierdzący



o posłach z opozycji: - Bydło poselskie z lewej strony sali zagraża Sejmowi,posłom i polskim instytucjom

- Zamknijcie mordy tak, jak prezes powiedział. Zdradzieckie mordy. Nawet teraz nie potraficie się grzecznie zachować

-Mam apel właściwie do tej części sali lewej, żeby opanowała chamstwo lewackie swojej przedstawicielki, która bez obrażania kogokolwiek nie potrafi po prostu mordy otworzyć swojej.



-itd.