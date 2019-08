cogito 23.8.19 13:56

Ten człowiek ma już tylko światopogląd religijny, ukwiecony wzniosłymi głupstwami... Bóg jest i będzie jedynym sędzią naszego losu u progu wieczności, a to jak traktujemy zwierzęta może się jedynie przyczynić do tego, co nas spotka w efekcie tego sądu