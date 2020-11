Hit! Lempart kładzie się na chodnik i wzywa pomocy policji [WIDEO]

Wczoraj polskie media społecznościowe podbił film, na którym udało się zarejestrować, jak niemogąca przebić się przez kordon policji liderka Strajku Kobiet zaczęła symulować omdlenie. To jednak nie pierwsze takie przedstawienie jakie urządziła lewicowa aktywistka. Fundacja Życie i Rodzina udostępniła nagranie, które jest następnym dowodem, że miejsce dla Marty Lemaprt to raczej teatr, aniżeli polityka.

„22 października 2020 Marta Lempart przybyła razem z posłankami Lewicy pod Trybunał Konstytucyjny, aby zakłócać legalną pikietę obrońców życia. Jednemu z wolontariuszy udało się uchwycić moment w którym pani Lempart teatralnie upada, udając, że ktoś ją popchnął. Udawany faul godny niejednego piłkarza V ligi” – informuje Zespół Prasowy Fundacji Życie i Rodzina.

- „Myślimy, że nie trzeba więcej komentarza - obraz mówi sam za siebie. Wszystko co robią lewicowi aktywiści rzekomo w obronie kobiet - to kłamstwo i obłuda” – dodano w komunikacie, do którego załączono poniższy film.

Wczoraj hitem w sieci było nagranie, na którym uwieczniono, jak Marta Lempart symuluje omdlenie na manifestacji w Warszawie. Liderka Strajku Kobiet „omdlała”, kiedy uniemożliwiono jej przejście przez kordon policji. Po niespełna minucie aktywistka jednak wstała i pełna wigoru, dalej ruszyła prowadzić protest, wykrzykując wulgaryzmy w kierunku funkcjonariuszy policji.

Marta Lempart chciała przedrzeć się przez kordon policyjny więc pobiegła za karetką. Jednak kiedy policja jej to uniemożliwiła "zemdlała". Aktualnie już normalnie chodzi po ulicy i wykrzykuje na policję. Tutaj materiał z całą sytuacją.#StrajkKobiet pic.twitter.com/24vnygffj6 — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) November 28, 2020

kak/Twitter, Zespół Prasowy Fundacji Życie i Rodzina